В Кремле отреагировали на жесткое заявление Лаврова по ЕС

В Кремле отреагировали на жесткое заявление Лаврова по ЕС
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Отношения с западными партнерами сравнили с парным танцем

Россия не была инициатором прекращения диалога на различных международных площадках. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 октября, комментируя жесткое предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова Евросоюзу.

Накануне министр заявил, что позиция ЕС, когда в адрес РФ только звучат претензии, но ее мнение не хотят слышать, Москву не устраивает, и она может вовсе прервать такие контакты.

"В одиночку танго танцевать не получается",

– подтвердил Песков. Он отметил, что Россия последовательно призывала иностранных партнеров к диалогу, основанному на взаимном уважении, но понимания не встретила, передает "Газета.ру".

На санкции, принятые ЕС в связи с делом Алексея Навального, Россия ответит зеркально, сообщил Лавров в среду.

При этом, по мнению журналиста Владимира Познера, причина конфликта между РФ и ЕС лежит гораздо глубже – он тянется с выступления президента Владимира Путина в 2007 г. в Мюнхене.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россия не согласна: Лавров дал большое интервью

Министр считает, что пока не все потеряно

"Все резко подорожает": эксперты подготовили пессимистичный прогноз для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей