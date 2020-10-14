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Россия не была инициатором прекращения диалога на различных международных площадках. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 14 октября, комментируя жесткое предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова Евросоюзу.
Накануне министр заявил, что позиция ЕС, когда в адрес РФ только звучат претензии, но ее мнение не хотят слышать, Москву не устраивает, и она может вовсе прервать такие контакты.
"В одиночку танго танцевать не получается",
– подтвердил Песков. Он отметил, что Россия последовательно призывала иностранных партнеров к диалогу, основанному на взаимном уважении, но понимания не встретила, передает "Газета.ру".
На санкции, принятые ЕС в связи с делом Алексея Навального, Россия ответит зеркально, сообщил Лавров в среду.
При этом, по мнению журналиста Владимира Познера, причина конфликта между РФ и ЕС лежит гораздо глубже – он тянется с выступления президента Владимира Путина в 2007 г. в Мюнхене.
Министр считает, что пока не все потеряно