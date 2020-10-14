Путин согласился: Россия снимает санкции с украинских предприятий

Путин согласился: Россия снимает санкции с украинских предприятий
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент поддержал предложение премьера

Москва отменит ограничительные меры, введенные против двух промышленных предприятий Незалежной. Об этом стало известно на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Сообщается, что российский лидер согласился на предложение премьера Михаила Мишустина. Последний посчитал возможным возобновить поставки продукции с этих предприятий в Россию. Премьер сообщил о подробностях переговоров с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком, где обсуждалась просьба промышленников Незалежной о доступе на российский рынок.

Путин на совещании правительства заявил, что Москва готова восстановить экономическое сотрудничество с Киевом. Глава государства подчеркнул, что ограничения начала вводить не Россия. Санкции против Украины были лишь ответным шагом с нашей стороны.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной",

– отметил президент.

 

Ранее оппозиционер Медведчук привился в Крыму российской вакциной, чем вызвал гнев президента Незалежной Владимира Зеленского. Кстати, сегодня Путин объявил, что в России зарегистрировали второй препарат от коронавируса – "ЭпиВакКорона", а третий – "уже на подходе".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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