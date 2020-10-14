Стране восходящего солнца не по силам тягаться с РФ

Специалисты известного китайского интернет-портала Sohu поделились прогнозом развития конфликта между Россией и Японией. Журналисты отметили, что Токио не готов отказаться от идеи захватить Курилы, однако на деле ему нечего противопоставить мощи Москвы.

При этом эксперты не исключают, что японские власти могут решиться на военную атаку нашей страны. Возвращение части Курильских островов до сих пор является заветной мечтой руководителей этого государства.

Однако, если Япония рискнет помериться силами с Россией, ее ждет разгромный проигрыш. Журналисты напомнили, что, помимо внушительного вооружения, у Москвы есть ядерное оружие. А это значит, что любые попытки Токио напасть на российские земли обречены на провал.

"У Японии нет аргументов против российского ядерного оружия", – приводит заключение специалистов из КНР издание "ПолитРоссия".

При этом аналитики отметили, что у Японии есть достаточно мощный флот, так что баталии на море без участия ядерных боеголовок могут отложить поражение японской стороны на некоторое время. Хотя в итоге Россия все равно одержит победу, уверены специалисты.

Ранее в СМИ появилась информация, что Япония попробует заполучить Курилы по карабахскому сценарию.

