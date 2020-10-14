В лист включили 6 человек

Ранее стало известно, что в санкционный список ЕС в связи с отравлением Алексея Навального будут внесены 6 граждан России и одна организация.

Так, в черный список попали: первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полномочный представитель президента РФ президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и институт ГосНИИОХТ, где разрабатывался "Новичок", передает "The New York Times".

По мнению официального представителя МИД Германии Кристофер Бургера, именно эти россияне ответственны за "отравление" оппозиционера. Предложение внести в черный список этих граждан поступило из Германии и Франции и было принято единогласно.