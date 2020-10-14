Жээнбеков заявил, что его отставка повлечет непредсказуемый исход

Глава Киргизии сообщил, что покинет свой пост, когда в республике состоятся парламентские выборы. Кроме того,Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что сейчас не имеет права уходить в отставку – ибо она повлечет непредсказуемое развитие событий, от чего пострадает страна. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера пишет РИА Новости.

Напомним, сегодня проходят переговоры Жээнбекова с новым премьером Киргизии Садыром Жапаровым об уходе первого.

"Жапаров озвучил, чтобы президент Жээнбеков ушел в отставку сегодня",

– цитирует информагентство сделанное ранее заявление пресс-секретаря президента.

Нового премьера Жээнбеков назначил сегодня, 14 октября.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. После этого в стране начались протесты – часть граждан оказалась недовольна итогами.