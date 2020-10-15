Сделали это осознанно: в Раде назвали новую причину потери Украиной Крыма

Сделали это осознанно: в Раде назвали новую причину потери Украиной Крыма
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Предвыборная гонка в 2014-м лишила Незалежную части территории, считает нардеп

Политики Незалежной сознательно решились на потерю Крыма в 2014 году. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. 

По его мнению, все дело было в том, что тогда оставалось не так много времени до президентских выборов. Для того, чтобы Петр Порошенко в первом же туре выиграл, Киев сам "отдал" Крым и отказался от Донбасса, заявил Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА "Новости". 

Нардеп утверждает, что у властей был целый план, который подготовили незадолго до этих событий. Как рассказал политик, якобы из Крыма убрали всех военных и технику, хотя там располагались некие "элитные" подразделения. Нардеп подчеркнул, что с тех пор на Украине появились люди, которым война помогает жить, они наживаются на ней и оправдывают с ее помощью свои промахи. 

Крым воссоединился с Россией в 2014 г. в результате референдума. На Украине никак не могут смириться с выбором крымчан и то и дело придумывают новые причины потери полуострова. 

Ранее в Киеве возмутились новыми действиями Москвы на российской территории. 

Полина ИВАНОВА

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