Президент Киргизии ушел в отставку на фоне протестов

Президент Киргизии ушел в отставку на фоне протестов
Сооронбай Жээнбеков. Фото: Kyrgyz President Press Service/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава страны обратился к народу

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти со своего поста из-за ситуации, которая сложилась в стране после парламентских выборов. 

Жээнбеков отметил, что новое правительство, утвержденное накануне, не сняло напряженность в стране. Глава страны отметил, что агрессия не утихает, что может вылиться в кровавые беспорядки. Ведь правоохранители вынуждены защищать Государственную резиденцию и применить оружие в случае ее опасности. А протестующие не прекращают требовать его ухода. 

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего",

сказал президент Киргизии в своем обращении, опубликованном на официальном сайте. 

Жээенбеко призвал нового премьер-министра страны Садыра Жапарова, который теперь будет исполнять обязанности главы государства, и других политиков вывести протестующих из столицы, чтобы восстановилась мирная жизнь. 

Беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов в сентябре. Сторонники оппозиционных партий, которые не смогли заполучить места, потребовали нового голосования. 

Полина ИВАНОВА

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