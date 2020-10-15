Глава страны обратился к народу

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти со своего поста из-за ситуации, которая сложилась в стране после парламентских выборов.

Жээнбеков отметил, что новое правительство, утвержденное накануне, не сняло напряженность в стране. Глава страны отметил, что агрессия не утихает, что может вылиться в кровавые беспорядки. Ведь правоохранители вынуждены защищать Государственную резиденцию и применить оружие в случае ее опасности. А протестующие не прекращают требовать его ухода.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего",

– сказал президент Киргизии в своем обращении, опубликованном на официальном сайте.

Жээенбеко призвал нового премьер-министра страны Садыра Жапарова, который теперь будет исполнять обязанности главы государства, и других политиков вывести протестующих из столицы, чтобы восстановилась мирная жизнь.

Беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов в сентябре. Сторонники оппозиционных партий, которые не смогли заполучить места, потребовали нового голосования.