Пригожин предложил безвозмездную юридическую помощь омским врачам

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Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин предложил юридическую помощь омским медикам в защите от клеветы основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Алексея Навального.
Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что бизнесмен направил соответствующее письмо Александр Мураховскому, занимающему должность главного врача омской больницы. Именно сюда был госпитализирован скандальный блогер в конце августа.
В письме предприниматель отметил, что Навальный выжил исключительно благодаря профессионализму сотрудников медицинского учреждения. Он подчеркнул, что коллектив больницы подвергается обвинениям и критике. Важно отметить, что некоторые по этой причине написали заявление об увольнении.
В связи с данными обстоятельствами Евгений Пригожин решил на безвозмездной основе помочь сотрудникам омской больницы в правовой защите деловой репутации и достоинства от клеветы Навального.
Если Мураховский согласится на предложенную помощь, то юристы бизнесмена начнут работать над составлением групповых исков медиков, чтобы взыскать с блогера компенсацию.
Ранее петербургский бизнесмен подал новый иск к Навальному на пять миллионов рублей.
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