Больше невозможно: Россия отказалась сотрудничать с Нидерландами по делу МН17

Больше невозможно: Россия отказалась сотрудничать с Нидерландами по делу МН17
Фото:Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Расследование крушения "Боинга" в Донбассе велось предвзято, заявили в МИД РФ

Россия выходит из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по поводу авиакатастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом заявили в МИД РФ в четверг, 15 октября.

В Москве отметили, что считают невозможным дальнейшее сотрудничество. Подав иск в ЕСПЧ против России, Гаага продемонстрировала свое истинное отношение к расследованию – "вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию", заявили в ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что Нидерланды с самого начала отметали все факты, которые не соответствовали их версии событий, включая данных технических экспертиз. Более того, межгосударственная жалоба в Европейский суд была подана, не дождавшись даже промежуточных итогов совместных консультаций.  Такие действия Москва расценивает как недружественные и в связи с этим возлагает ответственность за прекращение консультаций по делу МН17 на западных партнеров.

"Игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы", – сделали вывод в МИД РФ.

Ранее стало известно, что иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ.

Пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний рухнул близ Донецка 17 июля 2014 года. Весной 2020 г. в Нидерландах начался суд по делу МН17. В крушении самолета обвиняются трое россиян и украинец.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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