Отказ Москвы от ядерной сделки с Трампом стал основание для политических прогнозов

Дипломаты России и США по-разному оценили итоги состоявшихся в Хельсинки консультаций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Американец Маршалл Биллингсли сообщил, что достигнута "принципиальная договоренность", россиянин Сергей Рябков заявил, что Белый дом выдает желаемое за действительное. На деле это означает, что Москва уверена в проигрыше президента Дональда Трампа на выборах и не хочет заключать с ним соглашения. К такому выводу пришли финские аналитики.

Трамп отказывался от продления СНВ-3, настаивая, что новый договор должен быть трехсторонним – США-РФ-КНР. Однако в преддверии выборов его позиция смягчилась. Сейчас он готов подписать "хоть какой-то "рамочный документ", оставляющий для Пекина возможность присоединиться" в будущем, пишет Helsingin Sanomat.

В Москве же уверены, что нет смысла готовить новый документ, поскольку можно продлить старый. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года. Если победит соперник Трампа Джо Байден, у него останется еще 11 дней на продление СНВ-3.

Учитывая, что Байден уже высказывался в поддержку СНВ-3, а МИД РФ резко отреагировал на слова представителя Трампа, прогноз Москвы на политические перемены в США очевиден, пишет издание.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив по договору СНВ-3 в нынешних условиях.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.