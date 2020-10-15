Британия ввела санкции против России из-за Навального

Список повторяет требования ЕС

Стало известно о том, что Великобритания последовала примеру Евросоюза и ввела антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Отмечается, что ограничения дублируют ранее предъявленный ЕС список.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании, передает РИА "Новости". 

Сегодня, 15 октября, Евросоюз выдвинул санкционный список, в который вошли шесть россиян и научное учреждение. Ограничения коснутся замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко, начальника управления внутренней политики АП Андрея Ярина, директора ФСБ Александра Бортникова и некоторых других. Также там упоминается Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), уточняет телеканал "360".

Отмечается, что заграничные активы перечисленных лиц будут заморожены, и они не смогут въехать на территорию стран ЕС и Великобритании. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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