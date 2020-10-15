В Кремле назвали отягчающее обстоятельство европейских санкций

В Кремле назвали отягчающее обстоятельство европейских санкций
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва ответит в соответствии с собственными интересами

В санкциях ЕС по делу Алексея Навального нет логики, это просто сознательный шаг, направленный на разрушение дружеских отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.

По его мнению, "вред" отношениям уже нанесен. Сейчас Москва проанализирует ситуацию и поступит так, как будет в ее интересах. 

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил санкции против россиян и российских компаний, которых счел причастными к предполагаемому отравлению Алексея Навального химическим веществом "Новичок". В черный список попали, в частности, глава ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет "Свободная пресса".

В Кремле не смогли понять, с чем связан выбор лиц, которым теперь запрещен въезд в ЕС. 

"Никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающим обстоятельством", 

цитирует Пескова РБК. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ударит в ответ на все выпады ЕС.

Детали санкций против РФ из-за Навального в МИД ФРГ раскрыли накануне. В четверг к рестрикциям ЕС присоединилась Великобритания. 

Николай ВИКТОРОВ

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Выразить ну ооочень глубокую озабоченность и соплями утереться.
Сказать ЕС : давайте жить дружно.
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