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Реакция Запада на события в Минске после выборов 9 августа показала, что беспорядки в Республике были срежиссированы извне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, так называемые "западные партнеры" и раньше пытались вмешиваться в дела Беларуси, но в этот раз слишком уж разошлись, вынуждая Минск реагировать.
Лукашенко напомнил, что Республике в прошлом уже угрожала "цветная революция". Чтобы обезопасить страну, была принята новая военная доктрина, а на западных рубежах проведены военные учения.
"Пристрелялись, говоря по-военному. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить",
– предупредил Лукашенко на встрече с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске 15 октября.
Ранее оппозиционерка Светлана Тихановская дала Лукашенко приказ оставить пост президента до 25 октября. В противном случае она призвала белорусов начать общенародную забастовку. Эксперты усмотрели в этом ультиматуме политическую провокацию.
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