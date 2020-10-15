Белоруссии пришлось демонстрировать силу, чтобы образумить европейских соседей

Реакция Запада на события в Минске после выборов 9 августа показала, что беспорядки в Республике были срежиссированы извне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, так называемые "западные партнеры" и раньше пытались вмешиваться в дела Беларуси, но в этот раз слишком уж разошлись, вынуждая Минск реагировать.

Лукашенко напомнил, что Республике в прошлом уже угрожала "цветная революция". Чтобы обезопасить страну, была принята новая военная доктрина, а на западных рубежах проведены военные учения.

"Пристрелялись, говоря по-военному. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить",

– предупредил Лукашенко на встрече с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске 15 октября.

Ранее оппозиционерка Светлана Тихановская дала Лукашенко приказ оставить пост президента до 25 октября. В противном случае она призвала белорусов начать общенародную забастовку. Эксперты усмотрели в этом ультиматуме политическую провокацию.