Президент провел встречу с главой Карачаево-Черкесии

Сегодня, 15 октября, в онлайн-формате прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе разговора верховный главнокомандующий заявил, что на данном этапе в России обостряется проблема безработицы.

В ходе встречи, которую транслировал канал "Россия 24", Президент отметил, что в Карачаево-Черкесии высокий уровень безработицы, добавив при этом, что эта проблема остается актуальной и в других регионах страны.

Напомним, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила продлить повышенные пособия для безработных россиян на следующий год.