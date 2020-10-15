Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Сегодня, 15 октября, в онлайн-формате прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе разговора верховный главнокомандующий заявил, что на данном этапе в России обостряется проблема безработицы.
В ходе встречи, которую транслировал канал "Россия 24", Президент отметил, что в Карачаево-Черкесии высокий уровень безработицы, добавив при этом, что эта проблема остается актуальной и в других регионах страны.
Напомним, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила продлить повышенные пособия для безработных россиян на следующий год.
В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится
Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав