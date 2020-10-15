Путин заявил об обострении проблемы безработицы

Президент провел встречу с главой Карачаево-Черкесии

Сегодня, 15 октября, в онлайн-формате прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В ходе разговора верховный главнокомандующий заявил, что на данном этапе в России обостряется проблема безработицы. 

В ходе встречи, которую транслировал канал "Россия 24", Президент отметил, что в Карачаево-Черкесии высокий уровень безработицы, добавив при этом, что эта проблема остается актуальной и в других регионах страны. 

Напомним, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)  предложила продлить повышенные пособия для безработных россиян на следующий год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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