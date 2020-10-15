Кремль готовит ответный удар по Европе за "санкции Навального"

Кремль готовит ответный удар по Европе за "санкции Навального"
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Член Совфеда рассказал, что ждет наших западных коллег

Российские власти не намерены игнорировать очередной санкционный выпад со стороны европейских держав. В Совете федерации сообщили, что Москва уже приступила к разработке ответных мер. По словам руководителя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, они будут "зеркальными".

Сенатор сообщил, что в сфере внешней политики введение персональных рестрикций обычно карается такими же действиями со стороны "наказанной" страны.

В комментарии РИА "Новости" Климов добавил, что попавшие в черный список европейцев российские госслужащие вообще не имеют никакого отношения к инциденту с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению сенатора, таким образом с этими людьми сводят счеты диссиденты, давно покинувшие Россию и обосновавшиеся на Западе. Ведь к их мнению нередко прислушиваются власть имущие европейцы.

К слову, недавно профессор кафедры нацбезопасности академии МИД РФ Иван Сурма выразил мнение, что Россия откажется от введения ответных санкций по делу Навального. Эксперт заметил, что нашей стране стоит опускаться на низкий уровень европейцев в этом вопросе. 

Ольга ФЕДОРОВА

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