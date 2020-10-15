Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Решение России прекратить участие в консультациях по делу МН17 с Нидерландами и Австралией лишают последних возможности подменять расследование политизированными выводами. Теперь им придется обнародовать свои доказательства по выдвинутым обвинениям. В ответ Россия сможет раскрыть свои.
"Установление истины возможно только в случае, если Россия предоставит в распоряжение мирового сообщества данные и расскажет, какую роль и какие страны сыграли в этом неприглядном деле",
– цитирует РИА ФАН директора Центра политической информации Алексея Мухина. По его мнению, западные страны намеренно затягивали дело МН17, а все их расследование сводилось к операции по дискредитации России. Но Москва отказалась подписываться под выводами, с которыми она не согласна, а западные обвинители оказались в ситуации, когда необходимо выложить карты на стол.
В четверг, 15 октября, МИД РФ объявил, что выходит из трехсторонних консультаций по крушению "Боинга" в Донбассе, поскольку западные партнеры последовательно игнорировали переданные РФ данные, которые противоречили их версии событий.
В Нидерландах уже выразили "сожаление" по этому поводу. Как пояснил глава голландского МИД Стеф Блок, ему хотелось бы найти решение, "которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17".
October 15, 2020
Ранее показания свидетеля подтвердили сговор международных следователей с Киевом.
Пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится
Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав