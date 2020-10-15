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Премьер-министр Киргизии утверждает, что к нему полностью перешли права главнокомандующего. Акылбек Жапаров сообщил, что стал и.о. президента после того, как предыдущий кандидат на эту должность подал в отставку.
По киргизским законам, в случае ухода президента власть переходит к спикеру парламента. То есть главной страны после отставки Сооронбая Жээнбекова должен был стать Канат Исаев. Однако он решил отказаться от такой возможности и тоже написал заявление об уходе, передает издание "Интерфакс. Казахстан".
О том, что Сооронбая Жээнбекова покидает кресло первого лица государства, стало известно сегодня.
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