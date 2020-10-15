Карабахский конфликт: кто пытается спастись за счет войны

Позиции разделяющего западные взгляды премьер-министра Армении пошатнулись

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес немало жизней. Сейчас ситуация все больше усугубляется, и даже с трудом достигнутое временное перемирие практически сразу было нарушено. И хотя война дорого обходится всем сторонам конфликта, создается впечатление, что ее раздувают специально, пользуясь общим осложнением ситуации в мировом пространстве.

Главным лозунгом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в эти дни стал призыв "объединиться перед лицом опасного врага". Сплочение, разумеется, должно осуществляться вокруг действующей власти. Именно такую идею армянский лидер выдвинул по время обращения к нации 14 октября. Признав, что страна несет огромные потери и вынуждена отступать по ряду направлений, Пашинян призвал весь армянский народ вступить в битву, назвав ее борьбой за национальную идею. Но ситуация, которая предшествовала этим событиям, наталкивает на мысль, что глава Армении пытается использовать праведные чувства армян и карабахцев для укрепления собственной власти.

Позиции Пашиняна в последнее время серьезно пошатнулись. Дошло до того, что в разгар боевых действий он отправил в отставку своего же ставленника – руководителя Службы национальной безопасности Аргишти Карамяна. Его назначение изначально вызывало острое неприятие со стороны оппозиции. Среди местных высказывалось подозрение, что 29-летний Карамян сделал столь стремительную карьеру благодаря прямой поддержке со стороны Фонда Сороса. Прозападные устремления Карамяна подтвердились, когда он инициировал уголовное дело против "дочки" РЖД Южно-Кавказской железной дороги. Пашинян, который сначала не обращал внимания на реакцию политических элит на назначение Карамяна, сейчас был вынужден пожертвовать его фигурой, чтобы не обострять раскол в обществе.

Впрочем, в окружении Пашиняна, который пришел к власти благодаря так называемой "бархатной революции", много прозападников. Руководителем Государственной контрольной службы является бывший глава откровенно проамериканской партии "Наследие" Давид Санасарян. Совет нацбезопасности Республики возглавил экс-координатор избирательных программ организации Transparency International Армен Григорян. Кроме того, местным журналистам удалось узнать, что брат руководителя государственной Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна занимает пост председателя совета правления Фонда Сороса. А министр юстиции Рустам Бадасян имеет тесные связи с главой отделения Фонда Сороса в Армении Ларисой Минасян.

Такое засилье западных ставленников вызывает вопросы в обществе и даже порождает сопротивление значительной части электората. Народ Армении ощущает, что страна повернула "не туда". На этом фоне вперед выходят пророссийски настроенные политики, ранее оттесненные новой властью от политической арены.

Так, бывший армянский лидер Роберт Кочарян, подвергнутый командой Пашиняна уголовному преследованию, отправился на карабахский фронт раньше действующего премьера, чем сразу заслужил уважение военных и населения. Прислушиваются сейчас в Республике и к Сержу Саргсяну, фактически свергнутому Пашиняном в 2018 году. Кочарян и Саргсян, кстати, на днях встречались в Ереване с российским послом Сергем Копыркиным, обсуждая возможности урегулирования ситуации. По мнению экспертов, в Армении началось формирование ориентированной на Россию коалиции.

На этом фоне теряющий политический очки Пашинян готов использовать Карабахский конфликт, чтобы стабилизировать свое положение, усугубленное коронавирусным кризисом. Экономика Армении и до введения эпидемиологических ограничений была истощена до крайности. Поступления в бюджет шли за счет НДС, подоходного налога и налога на прибыль. Но из-за коронавируса эти сборы упали более чем на 40%. Частные денежные переводы из России от уехавших на заработки армян тоже сократились почти на треть. Проще говоря, у народа денег нет, казна пуста, а власти ввязываются в длительную войну, которая требует огромных затрат. ВПК Армении уже переведен на круглосуточную работу.

Чтобы отвлечь внимание от внутренней разрухи, одних напоминаний о национальной идее и призывов к сплочению ради высокой цели мало. И тут в дело вступают "иностранные наемники". Доказательств их присутствия в регионе нет, есть только заявления Армении, которые отрицаются Турцией и Азербайджаном. Однако в Ереване настаивают, что со стороны Баку в Карабахе бьются "террористы из Сирии", а не находят их, потому что "часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, часть из них остается, например, в болотах Аракса и могут быть съедены кабанами", заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Более того, среди иностранных наемников, воюющих на стороне Азербайджана, в НКР увидели китайских уйгуров.

Такая "интернационализация" конфликта, похоже, имеет четкую цель – привлечь на свою сторону Россию, которая имеет заслуженную репутацию борца с мировым терроризмом. При этом интересный момент – ни Ереван, ни НКР присутствие в своих рядах вооруженных иностранных граждан не смущает. На днях власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли поправки в свой закон об обороне, разрешающие привлекать в войска добровольцев из разных стран. В Армении призывают встать под ружье граждан США, Франции, России, имеющих армянские корни. Хотя согласно УК РФ, например, за формирование подобного "добровольческого батальона" грозит срок до 15 лет по ст. 208.

Указанные события показывают, что власти Армении загнали себя в ловушку, выход из которой можно найти только путем реальных, а не декоративных переговоров, итоги которых должны безукоризненно исполняться. Однако первое же обязательство – освобождение сначала пяти районов вокруг Карабаха, затем еще двух, о чем говорил глава МИД Сергей Лавров 14 октября, – лишит Пашиняна веса среди его сторонников. Он это понимает, поэтому разыгрывает карту "национального единства", чтобы сплотить вокруг себя электорат. Тем временем кровопролитие продолжается.