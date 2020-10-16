Политик ответил на требование Вашингтона по СНВ-3

Китайцы высоко оценили ответ российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ответ на требования США по продлению ДСНВ-3. Они в восторге от "прямолинейности русских" и считают, что Россия высказала справедливую оценку на этот счет.

Напомним, некоторое время назад Лавров дал большое интервью российским журналистам по различным общемировым вопросам. Одним из них стал разговор о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Министр обвинил Штаты в нечистоплотности из-за заявлений Вашингтона, что Россия их поддержала по этому вопросу и мечтает о присоединении Китая к договору. Он полагает, что все это объявление было приурочено к грядущим выборам в стране.

"Он сказал, что американцы "спекулируют беспардонно, как наперсточники" – русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину сильную пощечину, одобряю", – написали пользователи портала Guancha, приводит перевод ИноСМИ.

Другие комментаторы заявили, что "наказывать" Китай не в интересах России, однако если вдруг их страна ослабнет, то Москва откажется от сотрудничества с Пекином, поскольку американцы израсходовали весь ее кредит доверия – "Один раз обманули и больше никакой веры".

"Россия: я тоже являюсь объектом санкций, зачем мне наказывать Китай? Нам лучше с ним сплотиться и работать вместе. Сами дураки и других дураками считаете, что ли?", – приводят пример размышлений китайцы.

Сейчас между странами продолжаются переговоры по вопросу ядерного вооружения. Штаты требуют, чтобы Россия подключила к этому вопросу Китай – в противном случае они отказываются участвовать. Однако китайцы заявляют, что их ядерный арсенал в разы меньше, чем в тех же Штатах и РФ, и он нужен для обеспечения минимальной национальной безопасности. Требование по участию в трехсторонних переговорах "несправедливо и необоснованно".