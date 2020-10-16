Власти намерены продолжить переговоры с Москвой

Посла России в Гааге Александра Шульгина вызвал МИД Нидерландов вчера, 15 октября. Это связано с отказом Москвы от участия в трехсторонних консультациях по крушению "Боинга" МН17.

Глава внешнеполитического ведомства Стеф Блок напомнил, что Нидерланды сожалеют о решении России, а также сообщил о намерении продолжить переговоры, передает De Telegraaf.

Ранее Москва расценила жалобу Нидерландов в Европейский суд по правам человека как попытку возложить всю ответственность за авиакатастрофу 2014 г. на Россию, напоминает RT.

При этом эксперт считает, что выход России из группы по МН17 только поможет расследованию.