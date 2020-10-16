Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Решение РФ отменить санкции в отношении трех украинских компаний может заключаться заинтересованности Москвы в экономической "разрядке" с Киевом. Такое заявление сделал политолог Николай Пономарев.
14 октября президент России Владимир Путин заявил о согласии отменить санкции в отношении трех предприятий Украины. Ограничения снимаются с "Брацлава", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. Теперь они могут возобновлять экспорт в РФ.
6 октября прошла встреча Путина с главой украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. В ходе диалога российский лидер выразил готовность подумать об отмене ограничений против украинского бизнеса и добавил, что РФ не готова делать исключения для стран, которые пошли на антироссийские санкции.
По словам Пономарева, таким образом Россия могла дать положительный ответ своим партнерам, которые заинтересованы в тесном взаимодействии с ее бизнесом – это первое предположение. Политолог также считает, что возможен и еще один вариант: действия РФ направлены на укрепление "Оппозиционной платформы" на Украине, которая, опираясь на оказанную Москвой поддержку, решила поднять свой авторитет, продемонстрировав способность договариваться с Россией.
Третью вероятную причину назвал политэксперт Дмитрий Солонников, отмена санкций – тактика Медведчука. 25 октября на Украине состоятся выборы в местные органы власти, а его "Платформа" – единственная фракция, которая поддерживает хорошие отношения с РФ. Путин же, в свою очередь, оказывает таким образом Медведчуку поддержку.
Специалист напомнил, что в Незалежной часть электората, нацеленная на возвращение отношений с Москвой, до сих пор имеет вес. И Россия таким образом указывает на то, что Медведчук остается единственным украинским политиком, способным улучшить положение, пишет "Свободная Пресса".
Ранее Украина решила ввести санкции против Никарагуа за назначение в Крыму своего почетного консула, послав ноту протеста за признание полуострова российским.
Правда о событиях в Солсбери открылась благодаря делу оппозиционера
Специалист напомнил о российском вооружении, которое может превратить целую страну в радиоактивную пустыню