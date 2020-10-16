Швейцария приняла меры против строителей Крымского моста

Ограничения уже вступили в силу

Вслед за решением Великобритании и Евросоюза, на меры против строителей Крымского моста решились и в Швейцарии. Они продублировали решение своих партнеров. 

Ограничения должны коснуться лиц и предприятий, которые были задействованы в строительстве Крымского моста, пишет РИА "Новости". 

Как указывается в сообщении, санкции вступили в силу накануне вечером. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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