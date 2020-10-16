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Белоруссия объявила экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Об этом стало известно сегодня, 16 октября.
Тихановская обвиняется в призыве к действиям, направленным против конституционного строя, сообщает РИА "Новости".
Отмечается. что в РФ не возбуждалось уголовных дел в отношении Тихановской. Женщина находится в розыске в соответствии с договорами о взаимопомощи с Белоруссией. Ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Ранее Тихановская объявила ультиматум белорусским властям, потребовав до 25 октября объявить об отставке правительства республики. Экс-кандидат угрожает Минску общенациональной забастовкой.
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