Шведы испугалась инициативы НАТО противостоять России

Шведы испугалась инициативы НАТО противостоять России
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Стокгольм предлагает всем сесть за стол переговоров

Шведский парламент поставил под вопрос необходимость организации боевых учений НАТО на территории государства. Представители Левой партии направили на рассмотрение остальных депутатов "Стратегию для Арктического региона", где указывается, что шведская сторона должна воздержаться от учений Альянса, так как они не соответствуют принципу неприсоединения страны к военным союзам.

По мнению парламентариев, у НАТО не должно быть возможностей для проведения военных маневров и испытаний в Швеции, так как таким образом возрастает угроза государственной безопасности, сообщает RT.

Отмечается, что несколько государств имеют географические претензии к Арктике, что зачастую подкрепляется их милитаризацией. В арктическом регионе уже неоднократно проводились международные военные маневры, что способствовало росту напряженности в геополитике между НАТО и РФ. Такая ситуация, считают депутаты, может привести к разрушительным последствиям.

Левая партия предлагает партнерам по региону идею по разоружению и сотрудничеству, которую можно обсудить на платформе Арктического совета, передает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что американские ВМС начали разработку подводных беспилотников для отслеживания субмарин подо льдом. Сумма контракта американской армии с Океанографическим институтом Вудс-Хоул составила 12 миллионов долларов.

Егор МАЛКОВ

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