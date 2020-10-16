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Киев угрожает Москве потоками крови в случае войны, хотя никаких признаков планирующейся атаки со стороны РФ не наблюдается. На это обратил внимание сенатор Франц Клинцевич. Он рекомендовал украинским воякам не устраивать провокаций, а подумать, чем для Незалежной обернется вооруженное столкновение с Россией.
Накануне замсекретаря Совета по нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия "получит поток гробов", если нападет на Украину.
"Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между РФ и Украиной",
– цитирует Клинцевича "Взгляд". По данным сенатора, в рядах украинской армии нередко наблюдаются пьянки и дебоши. Толковых командиров, получивших еще советскую выучку, становится все меньше. В результате личный состав ВСУ деморализован, а руководят ими "провокаторы и шапкозакидатели как Кривонос".
Ранее о готовности воевать с Россией заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По оценке экспертов, подобные заявления свидетельствуют о планах, которые вынашиваются в Киеве.
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