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Москва должна объяснить факт применения нервнопаралитического вещества "Новичок" и дать другие пояснения по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила представитель правительства Германии Мартина Фиц на пресс-конференции в пятницу, 16 октября.
По ее словам, в Берлине рассчитывают, что в Москве правильно воспримут сигнал в виде последних персональных ограничений в отношении граждан и организаций РФ.
"С партнерами в ЕС правительство ФРГ сейчас надеется, что принятые санкции приведут к переосмыслению в России",
– заявила Фиц, отказавшись подтвердить, что пакет санкций по делу Навального может быть расширен, передает РИА "Новости".
Ранее Совет ЕС согласовал список россиян, которым из-за истории с Навальным запретили въезд в европейские страны и заблокировали счета. Оппоненты канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже раскритиковали ее за одобренные меры. В Москве назвали список нелогичным и предупредили об ответных действиях.
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