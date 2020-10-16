В ФРГ пояснили смысл новых мер против России

В ФРГ пояснили смысл новых мер против России
Фото: Oliver Brandt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
На Россию давят, чтобы она изменила свою позицию по делу Навального

Москва должна объяснить факт применения нервнопаралитического вещества "Новичок" и дать другие пояснения по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявила представитель правительства Германии Мартина Фиц на пресс-конференции в пятницу, 16 октября.

По ее словам, в Берлине рассчитывают, что в Москве правильно воспримут сигнал в виде последних персональных ограничений в отношении граждан и организаций РФ.

"С партнерами в ЕС правительство ФРГ сейчас надеется, что принятые санкции приведут к переосмыслению в России",

– заявила Фиц, отказавшись подтвердить, что пакет санкций по делу Навального может быть расширен, передает РИА "Новости".

Ранее Совет ЕС согласовал список россиян, которым из-за истории с Навальным запретили въезд в европейские страны и заблокировали счета. Оппоненты канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже раскритиковали ее за одобренные меры. В Москве назвали список нелогичным и предупредили об ответных действиях.

Николай ВИКТОРОВ

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