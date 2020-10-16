Саркози обвинили в создании "преступного сообщества"

По предположениям, его предвыборную компанию финансировала Ливия

Экс-главу Франции Николя Саркози обвиняют в создании "преступного сообщества". Это первый случай подобный случай в истории страны.

Речь идет о кампании 2007 года. Сын Муамара Кадаффи заявил, что выделял Саркози деньги во время выборов. После назначения на президентский пост поток ливийских денег не прекратился, пишет телеканал "360". Сам Николя все обвинения в свой адрес отрицает. 

Об обвинении в адрес бывшего президента сообщило французское радио BMF TV. 

Расследование в отношении Саркози началось четыре года назад. Прокуратура заявила, что расходы политика в два раза превысили допустимый порог на использование средств из предвыборного фонда. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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