Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть

Страны Запада продолжают расследовать инцидент, связанный с Алексеем Навальным. Так, западные службы безопасности пришли к выводу, что к "отравлению" оппозиционера причастна ФСБ. Такую позицию разделяют Лондон, Берлин и Париж.

Именно факт того, что западным разведчикам якобы удалось доказать, что Навальный был отравлен, лег в основу принятых ранее антироссийских санкций. В официальном заявлении отмечается, что Навальный находился "под пристальным наблюдением ФСБ РФ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года”, передает "The Guardian".

При этом отмечается, что блогера не хотели убивать. Источники утверждают, что вторая служба ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, должна была просто "припугнуть" Навального, чтобы он покинул страну. Москва отрицает обвинения в причастности к "отравлению" главы ФБК.

Напомним, что Навальному резко стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска. Самолет приземлился в Омске, где оппозиционеру была оказана первая помощь. 22 августа Алексея доставили в клинику Шарите – врачи установили, что мужчина был отравлен ядами из группы "Новичок".

Ранее в ФРГ пояснили смысл новых мер против России. Власти Германии пытаются надавить на Россию, чтобы она изменила свою позицию по делу Навального.