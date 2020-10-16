Британские СМИ назвали цель "отравления" Навального

Британские СМИ назвали цель "отравления" Навального
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть

Страны Запада продолжают расследовать инцидент, связанный с Алексеем Навальным. Так, западные службы безопасности пришли к выводу, что к "отравлению" оппозиционера  причастна ФСБ. Такую позицию разделяют Лондон, Берлин и Париж. 

Именно факт того, что западным разведчикам якобы удалось доказать, что Навальный был отравлен, лег в основу принятых ранее антироссийских санкций. В официальном заявлении отмечается, что Навальный находился "под пристальным наблюдением ФСБ РФ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года”, передает "The Guardian". 

При этом отмечается, что блогера не хотели убивать. Источники утверждают, что вторая служба ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, должна была просто "припугнуть" Навального, чтобы он покинул страну. Москва отрицает обвинения в причастности к "отравлению" главы ФБК. 

Напомним, что Навальному резко стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска. Самолет приземлился в Омске, где оппозиционеру была оказана первая помощь. 22 августа Алексея доставили в клинику Шарите – врачи установили, что мужчина был отравлен ядами из группы "Новичок". 

Ранее в ФРГ пояснили смысл новых мер против России. Власти Германии пытаются надавить на Россию, чтобы она изменила свою позицию по делу Навального. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции

Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления

Германия решительно отказалась от остановки "Северного потока - 2" - СМИ

Берлин не собирается рассматривать закрытие уже завершенного проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1020 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей