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Решение Москвы выйти из трехсторонних консультаций по крушению рейса МН17 в Донбассе разочаровало Канберру. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн в пятницу, 16 октября.
По ее словам, консультации нужны для установления "роли России в крушении МН17", и Австралия с Нидерландами стремились "конструктивно" сотрудничать.
"Призываем Россию немедленно вернуться к переговорам",
- цитирует РИА "Новости" главу австралийской дипломатии.
Ранее свое сожаление высказал глава голландского МИД Стеф Блок. Посол РФ Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили, какое важное значение имеет участие России в консультациях по МН17.
Накануне Москва уведомила партнеров о решении выйти из трехсторонней группы, поскольку участие в ней себя не оправдало: выводы по поводу крушения делались политизированные, предоставленные РФ сведения в расчет не брались. Последней точкой стало решение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск против России.
По мнению экспертов, отказ РФ от консультаций подтолкнет Запад представить имеющиеся у них данные по крушению, после чего Москва сможет обнародовать свои материалы.
Авиакатастрофа под Донецком произошла 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж, летевшие рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу.
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