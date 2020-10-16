Послу РФ в Гааге пояснили, почему рассчитывают на возобновление сотрудничества

Решение Москвы выйти из трехсторонних консультаций по крушению рейса МН17 в Донбассе разочаровало Канберру. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн в пятницу, 16 октября.

По ее словам, консультации нужны для установления "роли России в крушении МН17", и Австралия с Нидерландами стремились "конструктивно" сотрудничать.

"Призываем Россию немедленно вернуться к переговорам",

- цитирует РИА "Новости" главу австралийской дипломатии.

Ранее свое сожаление высказал глава голландского МИД Стеф Блок. Посол РФ Александр Шульгин был вызван в МИД Нидерландов, где ему сообщили, какое важное значение имеет участие России в консультациях по МН17.

Накануне Москва уведомила партнеров о решении выйти из трехсторонней группы, поскольку участие в ней себя не оправдало: выводы по поводу крушения делались политизированные, предоставленные РФ сведения в расчет не брались. Последней точкой стало решение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск против России.

По мнению экспертов, отказ РФ от консультаций подтолкнет Запад представить имеющиеся у них данные по крушению, после чего Москва сможет обнародовать свои материалы.

Авиакатастрофа под Донецком произошла 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж, летевшие рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу.