Теряем миллиарды: украинский экс-министр оценил ущерб от разрыва с Россией

Теряем миллиарды: украинский экс-министр оценил ущерб от разрыва с Россией
Виктор Суслов. Фото:Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Охлаждение отношений с братским государством обошлось Незалежной в кругленькую сумму

Государственный переворот на Украине в 2014 г. привел к резкому снижению благосостояния страны. По данным бывшего главы местного министерства экономики, Незалежная каждый год теряет порядка $30 миллиардов. Виктор Суслов пояснил, что к таким катастрофическим для экономики последствиям привел, в частности, разрыв с российскими рынками.

Бывший министр экономики посетовал, что перед тем, как устраивать переворот, никто не просчитал, во что в итоге выльется эта "революция" и сколько будет стоить государственному бюджету, а значит и обычным гражданам.  

В итоге из-за резкой смены курса и перехода на откровенно антироссийскую риторику некогда братское государство потеряло в лице России стратегического торгового партнера.

Кроме того, до событий 2014 г. страна обладала огромным потенциалом в сфере промышленности и науки. Теперь же достижения украинских специалистов в области высоких технологий потеряли рынки сбыта.

Если сравнить показатели внутреннего валового продукта 2013 г. и 2014 г., то можно увидеть, сколько средств потеряла Незалежная после Майдана. Так, ВВП сократился на целых $30 миллиардов, рассказал политик в эфире канала NewsOne.

По мнению Суслова, экономика страны находится в таком плачевном состоянии, что в принципе не может компенсировать столь колоссальные потери. Все, что делает Украина в сложившейся ситуации – это наращивает кредиты.

"И перспектив нет, идет деградация страны", – сокрушается украинский политик.

При этом Россия, несмотря ни на что, готова идти на встречу братскому народу. Недавно российский лидер принял решение снять санкции с трех украинских компаний.

Ольга ФЕДОРОВА

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