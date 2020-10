Вашингтон не принял предложение Владимира Путина по СНВ-3. В Белом доме заявили, что инициатива президента РФ "обречена на провал".

Напомним, ранее российский лидер предложил США продлить на год договор СНВ-3 без дополнительных условий. Однако американская сторона не согласна. Вашингтон продолжает стоять на своем – пролонгировать соглашение на 12 месяцев при условии заморозки ядерных арсеналов в обеих странах.

В Белом доме заявили, что Вашингтон надеется на изменение позиции Москвы прежде, чем начнется гонка вооружений. Заявление опубликовано на странице Совета национальной безопасности США в Твиттер.

(2/3) This would have been a win for both sides, and we believed the Russians were willing to accept this proposal when I met with my counterpart in Geneva. President Putin’s response today to extend New START without freezing nuclear warheads is a non-starter.