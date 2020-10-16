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Вашингтон не принял предложение Владимира Путина по СНВ-3. В Белом доме заявили, что инициатива президента РФ "обречена на провал".
Напомним, ранее российский лидер предложил США продлить на год договор СНВ-3 без дополнительных условий. Однако американская сторона не согласна. Вашингтон продолжает стоять на своем – пролонгировать соглашение на 12 месяцев при условии заморозки ядерных арсеналов в обеих странах.
В Белом доме заявили, что Вашингтон надеется на изменение позиции Москвы прежде, чем начнется гонка вооружений. Заявление опубликовано на странице Совета национальной безопасности США в Твиттер.
(2/3) This would have been a win for both sides, and we believed the Russians were willing to accept this proposal when I met with my counterpart in Geneva. President Putin’s response today to extend New START without freezing nuclear warheads is a non-starter.— NSC (@WHNSC) October 16, 2020
О предложении Путина американской стороне стало известно в пятницу, 16 октября. Президент подчеркнул, что общая стратегическая безопасность окажется под угрозой в случае разрыва договора СНВ-3.
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