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Руководители избирательного штаба действующего американского лидера опустили руки и очень сомневаются в выигрыше Дональда Трампа на грядущих выборах. Об этом стало известно СМИ.
Журналистам удалось вызнать, какая атмосфера царит вокруг готовящегося к схватке за пост президента Трампа. Так, со слов высокопоставленных советников главы Белого дома выходит, что в его победу не верит даже начальник штаба Уильям Степин. По их наблюдениям, Степин уверен в предстоящем крахе и находится в подавленном состоянии. При этом в кулуарах Белого дома уже ищут виновных в неминуемом провале.
Кроме того, изданию Axios удалось пообщаться с неназванным сотрудником штаба, который подтвердил, что его руководитель весьма низко оценивает шансы Трампа на победу.
Впрочем, сам Степин все отрицает. В интервью тому же порталу он с уверенностью заявил, что избирательная кампания действующего лидера проходит весьма успешно. Электорат готов поддержать Дональда Трампа и обеспечит его переизбрание на новый срок.
К слову, до данным европейских СМИ, в Кремле тоже не верят в победу Трампа. Так, финские аналитики пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин сделал ставку на соперника нынешнего главы США Джозефа Байдена.
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