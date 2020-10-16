Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Украинский пропагандист Роман Скрыпин разгромил своего президента Владимира Зеленского за то, что тот предложил украинцам высказаться по ситуации в Донбассе. Одиозный ведущий не стал стесняться в выражениях и заявил, что считает главу Незалежной не вполне вменяемым человеком.
Так сильно Скрыпина разозлила инициатива Зеленского выяснить отношение граждан к возможности создания в Донбассе свободной экономической зоны. Такой вопрос лидер нации включил в "пять вопросов", которые будут заданы украинцам в день местных выборов.
Ведущий заявил, что вообще не может понять, о какой зоне идет речь, и причем тут Донбасс. Он уверен, что такие вопросы вообще отсутствовали бы в украинской повестке, если бы "на посту президента был человек вменяемый, а не дурачок без справки".
Журналист добавил, что подобные меры все равно не смогли бы помочь Донбассу,
так как этот регион разрушен войной. А Зеленский, на его взгляд, просто занимается
популизмом и не понимает, что он президент, а не претендент на "Оскар" за
хорошо сыгранную роль пацифиста. Ролик опубликован на ютуб-канале ведущего.
Кстати, вопросы Зеленского ранее разгромил другой известный украинский
политик.
Юлия Тимошенко назвала этот опрос "полным бредом"
и призвала украинцев всерьез задуматься об
отставке Зеленского.
Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления
Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть