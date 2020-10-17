#явгруппе: Россияне просят включить их в список Навального

#явгруппе: Россияне просят включить их в список Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Санкции в отношении нескольких представителей РФ ввели на этой неделе Евросоюз и Великобритания

Русскоязычные пользователи Twitter присоединились к акции "явгруппе" и предлагают Евросоюзу включить их в санкционный список по "делу Навального". 

Хештег "явгруппе" вышел на первое место в Twitter. Так тысячи пользователей выражают свое негативное отношение к новым абсурдным санкциям Евросоюза по "делу Навального" и призывают включить себя в эти санкционные списки. В частности, как пишет журналист Дмитрий Стешин, "сограждане сами добавляются в санкционные списки им. Алексия Навального".

"В Сети запустили флэшмоб #явгруппе. Не такой славы хотел Навальный, не такой...", – иронизирует Стешин.

Многие из пользователей добавляют к сообщениям собственные фотографии с изображением лозунгов "Навальный – агент ЦРУ", как бы призывая ЕС активнее включать их в санкционные списки.

В конце этой недели Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и научного института в связи со случившимся с Алексеем Навальным. Глава МИД Сергей Лавров уже пообещал зеркальный ответ, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

Анна СОРОКИНА

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