Политолог ответил на слова Эрдогана о непризнании Крыма частью России

Политолог ответил на слова Эрдогана о непризнании Крыма частью России
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Poo//Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что Анкара вынашивает планы по покорению полуострова

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Анкарой Крыма частью России. По словам эксперта, с такой просьбой к турецкому лидеру "нижайше и покорнейше" обратилась Украина.

Ранее президент Турции заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Анкара по-прежнему отказывается признавать Крым частью РФ и выступает за территориальную целостность Незалежной, о чем писало РИА "Новости".

Политолог в довольно ироничной форме обрисовал встречу президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой, описав встречу "султана и халифа" с "лицедеем иудейского происхождения". Украинский лидер, считает Сатановский, проявил подобострастие к Эрдогану, за что был "допущен к его руке".

Эксперт также считает, что президент Турции вынашивает пантюркистские планы по расширению зоны влияния не только в пределах Украины и Молдавии, но и до Сибири, так как намерен стать "правителем всех тюрок". Именно по этой причине, полагает политолог, Анкара считает Крым частью Украины, а Украину – территорией Турции.

"Он – это военные базы в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке, а также миллионы турок в Европе, готовых по его команде набить чучела из ее канцлеров и президентов", – заявил Сатановский в своем Телеграм-канале.

Ранее Сатановский заявил, что Турция не станет развязывать войну против РФ, несмотря на напряженные отношения Москвы с Анкарой.

Егор МАЛКОВ

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