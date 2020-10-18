Анкара рискует лишиться ценного партнера

Турция может допустить серьезный промах, если станет частью "Крымской платформы", которую инициировала неугомонная Украина, не способная смириться с выбором жителей полуострова уже шесть лет. О незавидной судьбе Анкары предупредил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский и его коллега Реджеп Эрдоган пообщались в Турции. Там, лидер украинцев сделал громкое заявление – турецкий президент подумывает над тем, чтобы поучаствовать в проекте Незалежной, нацеленном на "возвращение" Крыма этой стране.

Гемпель назвал эту инициативу "антикрымским союзом", который "враждебно настроен против крымчан". Если Анкара решится на такой опрометчивый шаг, то Москва может перестать быть ее хорошим партнером, а россияне сменят любимые турецкие курорты на другие места отдыха, передает РИА "Новости". Тем более, что туризм в Крыму развивается.

Ранее известный политолог предположил, что Турция хочет стать правителем всех тюрок, поэтому не признает российскую принадлежность Крыма.