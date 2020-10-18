В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"

В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара рискует лишиться ценного партнера

Турция может допустить серьезный промах, если станет частью "Крымской платформы", которую инициировала неугомонная Украина, не способная смириться с выбором жителей полуострова уже шесть лет. О незавидной судьбе Анкары предупредил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский и его коллега Реджеп Эрдоган пообщались в Турции. Там, лидер украинцев сделал громкое заявление – турецкий президент подумывает над тем, чтобы  поучаствовать в проекте Незалежной, нацеленном на "возвращение" Крыма этой стране. 

Гемпель назвал эту инициативу "антикрымским союзом", который "враждебно настроен против крымчан". Если Анкара решится на такой опрометчивый шаг, то Москва может перестать быть ее хорошим партнером, а россияне сменят любимые турецкие курорты на другие места отдыха, передает РИА "Новости".  Тем более, что туризм в Крыму развивается. 

Ранее известный политолог предположил, что Турция хочет стать правителем всех тюрок, поэтому не признает российскую принадлежность Крыма.

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Можно долго спорить о пренадлежности территориий.
Но в 1992 произошёл распад СССРа и в ООН за странами наследниками СССра закрепились границы бывших сов. республик. Все с этим согласились. Но нашлись 2 республики (Россия и Армения), которые от своей жадности и имперского желания "поучить бывшых вассалов" начали крысячничать и вспоминать историческое прошлое тысячелетней давности и кто у кого что отвоевал и кто кому что подарил розвязывая конфликты на быв. тер. СССР.
Но БОГ и Справедливость всё таки существуют. Сейчас на примере Карабаха прилетает бумеранг.
Не сомневайтесь ТОЖЕ БУДЕТ С КРЫМОМ.
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