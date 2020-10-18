Конфликт между Азербайджаном и Арменией по-прежнему не удается урегулировать

Ситуация в Нагорном Карабахе до сих пор остается очень напряженной. Стабилизировать положение не помогает даже вмешательство третьих стран. Военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал единственное условие перемирия в Карабахе.

Полковник в отставке считает, что разрешить конфликт поможет включение Армении и Азербайджана в более крупное государство, например, в Россию. В таком случае территориальные споры между сторонами исчезнут, поскольку территориальное разделение будет номинальным.

Литовкин предложил включить стороны конфликта "в состав большого образования типа Османской империи, Персидской империи или Российской империи", пишет портал "УРА.РУ".

Эксперт уверен, что это единственный способ прекратить противостояние, потому что при других сценариях военные действия все равно будут возобновляться. Не решит проблему и вмешательство третьих стран.

"Поэтому Россия не будет вмешиваться в ситуацию. По крайней мере, до тех пор, пока не будет официально подтверждено наличие иностранных военных на территории Нагорного Карабаха", – объяснил эксперт.

Напомним, что ранее в Совете Федерации подтвердили информацию, что российские миротворцы могут быть направлены в Нагорный Карабах.