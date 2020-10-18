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Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем выступлении заявил, что Минская группа ОБСЕ, в которой сопредседателями являются РФ, США и Франция, поставляют оружие Армении.
Президент Турции подчеркнул, что страны "оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением", выступая тем самым на стороне Еревана.
В ходе выступления, трансляция которого велась в официальном Твиттер-аккаунте политика, Эрдоган также обвинил Армению в повторном нарушении перемирия.
Şırnak’ta yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/jBD5BRIrja— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Напомним, что ранее председатель парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция не исключает, что отправит своих военных в Азербайджан.
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