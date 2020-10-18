Президент Турции считает, что Москва, Вашингтон и Париж выступают на стороне Еревана

Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем выступлении заявил, что Минская группа ОБСЕ, в которой сопредседателями являются РФ, США и Франция, поставляют оружие Армении.

Президент Турции подчеркнул, что страны "оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением", выступая тем самым на стороне Еревана.

В ходе выступления, трансляция которого велась в официальном Твиттер-аккаунте политика, Эрдоган также обвинил Армению в повторном нарушении перемирия.

Şırnak’ta yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/jBD5BRIrja — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020

Напомним, что ранее председатель парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция не исключает, что отправит своих военных в Азербайджан.