Прозвучали выстрелы и хлопки: что происходит в протестующем Минске - видео

Прозвучали выстрелы и хлопки: что происходит в протестующем Минске - видео
Протесты в Минске. Фото: Ulf Mauder/globallookpress.com
Белорусская милиция дала недовольным белорусам понять, что намерена действовать жестко

В Белоруссии продолжают бушевать протесты, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Вечером 18 октября в центре столицы Республики проходит несанкционированная акция. На улицы Минска вышли десятки тысяч человек.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов было задержано более 50 человек, пишет РБК. Протестующие начали бросать в милицию камни, после чего силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, уточняет РИА "Новости". 

Также в центре города прозвучало несколько "хлопков",  которые были похожи на взрыв светошумовых гранат. 

Сейчас протестующие заполнила весь Партизанский проспект. По громкоговорителю сотрудники милиции призывают граждан разойтись, предупреждая, что в противном случае силовикам придется применить силу и спецсредства. 

Однако участников акции это не останавливает. Согласно последним сообщениям, многотысячная колонна вплотную подошла к кордону бойцов внутренних войск. Сейчас расстояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов составляет не более 300 метров. 

Напомним, что оппозиционеры проводят еженедельные акции протеста. Наиболее масштабные проходят в выходные дни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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