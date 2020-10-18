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В Белоруссии продолжают бушевать протесты, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Вечером 18 октября в центре столицы Республики проходит несанкционированная акция. На улицы Минска вышли десятки тысяч человек.
На данный момент сотрудниками правоохранительных органов было задержано более 50 человек, пишет РБК. Протестующие начали бросать в милицию камни, после чего силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, уточняет РИА "Новости".
Также в центре города прозвучало несколько "хлопков", которые были похожи на взрыв светошумовых гранат.
Звуки пиротехники были слышны #минск pic.twitter.com/QmFtnWGYWI— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 18, 2020
Сейчас протестующие заполнила весь Партизанский проспект. По громкоговорителю сотрудники милиции призывают граждан разойтись, предупреждая, что в противном случае силовикам придется применить силу и спецсредства.
Однако участников акции это не останавливает. Согласно последним сообщениям, многотысячная колонна вплотную подошла к кордону бойцов внутренних войск. Сейчас расстояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов составляет не более 300 метров.
Напомним, что оппозиционеры проводят еженедельные акции протеста. Наиболее масштабные проходят в выходные дни.
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