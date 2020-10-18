Вашингтон может впустить в ход новые инструменты противостояния за европейский рынок

Несмотря на небольшое затишье из-за президентской гонки в США, американцы не откажутся от давления на Евросоюз, чтобы похоронить "Северный поток – 2". В этом уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам специалиста, в последнее время политика Штатов нацелена на то, чтобы показать европейцам – они зависят от Вашингтона. Два года назад, как рассказал Фролов, между сторонами разгорелось настоящее торговое противостояние, которое вполне может повториться на фоне споров о строительстве газопровода. На это указывает тот факт, отмечает специалист, что США давят на Европу как персонально, так и с помощью своих сателлитов, типа Польши, хотя между Вашингтоном и Брюсселем есть договоренность не влезать во внутренние дела друг друга.

США, атакуя "Северный поток – 2", не просто пытаются протолкнуть свой СПГ на европейский рынок, они хотят контролировать все интересующие их рынки этого региона мира. В разговоре с National News Фролов отметил, что США могут воспользоваться более жестким методом борьбы с ЕС, чем санкции.

При этом глава МИД Германии Хайко Маас в новом интервью порталу RND заверил немцев, что "Северный поток – 2" будет достроен. Вопрос лишь в том, когда именно. Дипломат указал на то, что вопросы энергетической политики Европа решает сама. Он подчеркнул, что США не стесняются того, что нарастили покупки нефти у России, пользуясь своим правом поступать самостоятельно. То же самое намерена делать Европа.