Суровые немецкие телохранители Навального попали на видео

Суровые немецкие телохранители Навального попали на видео
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российского оппозиционера охраняют, как зеницу ока

Американский телеканал приоткрыл завесу тайны над тем, как организована жизнь якобы отравленного блогера Алексея Навального за границей. На кадры передачи 60 Minutes попала, в частности, колонна полицейских из Германии, которые сопровождают чету Навальных на променаде.

Журналисты телеканала CBS запечатлели прогулку оппозиционера с супругой Юлией в центре Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот.


Как отмечает РИА ФАН, в непосредственной близи с Навальным находятся трое мужчин в гражданской одежде. Рядом также идет журналистка CBS Лесли Шталь. На другом кадре показаны с десяток полицейских, шагающих затылок в затылок.

Шталь сообщила, что немецкие власти выделили Навальному охрану, так как опасаются повторного нападения на оппозиционера. При этом, полицейские находятся рядом с Навальными постоянно, добавляет URA.RU.

Кстати, в этом интервью блогер пожаловался, что его "отравление боевым веществом" так и не осудил американский лидер Дональд Трамп. Навальный призывает президента США присоединиться к европейскому сообществу в этом вопросе.

Ранее британские СМИ назвали цель "нападения" на Навального. Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть.

Ольга ФЕДОРОВА

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Андрей
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Надо карновальному ввести санкции против Трампа, ато иш распоясался.
Гость
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Даже Трамп в этот спектакль с отравлением не поверил, да и народ Российский в своей массе тоже, какая досада. А ведь так надеялся этот блогер-выскочка на западных плечах въехать в Кремль.
Гость
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<цензура> лживые
709
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Кого Навальный , на банкет развел , на этот раз ?🤣
Серж
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клоун карНавальный)
1
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