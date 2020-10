Американский телеканал приоткрыл завесу тайны над тем, как организована жизнь якобы отравленного блогера Алексея Навального за границей. На кадры передачи 60 Minutes попала, в частности, колонна полицейских из Германии, которые сопровождают чету Навальных на променаде.

Журналисты телеканала CBS запечатлели прогулку оппозиционера с супругой Юлией в центре Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A