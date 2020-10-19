В Незалежной решили задействовать Белоруссию

Украина еще сохранила возможность вернуть полуостров. Однако для этого ей потребуется подключить силы "Большой Украины", считает экс-посол Незалежной в Минске Роман Бессмертный.

Он заявил, что Украина может вернуть Крым с помощью Белоруссии. По его словам, там не в меньшей степени придерживаются интересов страны, пишет RT, но Киев не замечает этого факта, упуская из виду дополнительную возможность.

"В Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами", – заявил он в эфире телеканала "Прямой".

Экс-посол полагает, что влияние Украины на международной арене настолько велико, что можно задействовать силы "Большой Украины", воспользовавшись при этом авторитета Киева, пишет URA.RU.

Ранее на Украине уже озвучивали способы по возвращению полуострова в состав страны. Полагают, что отвоевать его не выйдет, поэтому следует задействовать другие меры.