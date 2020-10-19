Зеленского заподозрили в намерении разрешить НАТО устроить в Незалежной военные базы, свалив все на "желание народа"

Украину превращают в полигон для будущей войны Запада с Россией. К такому выводу пришел кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб, изучив вопросы, на которые президент Владимир Зеленский предлагает ответить гражданам страны. По мнению политика, 4 пункта в представленной анкете глупые, но один – поистине опасный.

Первые вопросы – о борьбе с коррупцией, сокращении количества депутатов в Раде, статусе Донбасса и даже легализации марихуаны - постоянно муссируются украинскими политиками и экспертами, и ответ на них общества предсказуем. В пятом вопросе от украинцев требуют сказать, нужно ли Киеву задействовать Будапешский меморандум, чтобы вернуть под свой контроль территории.

По мнению Гольдарба, последний пункт – самый важный, ради него и задуман опрос.

"Да, мы считаем, дальше что? Это что повлечет за собой то, что тут же Англия и Америка будут выяснять отношения с Россией",

- поясняет Гольдарб. Положительный ответ половины граждан страны даст основание властям разрешить НАТО устроить на Украине военные базы под предлогом исполнения Будапешских гарантий.

"К чему это приведет? Думаю, к той самой полномасштабной войне, о которой очень мечтают на Западе, о которой мечтают за океаном больше всего",

- предупреждает политик. Он убежден, что Украину уже рассматривают в качестве плацдарма для будущей войны с РФ, а опрос нужен, чтобы у властей было оправдание – дескать, украинцы сами захотели защиты иностранных партнеров.

Будапешский меморандум был подписан в 1994 г. Украиной, США, Великобританией и Россией. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе местных выборов 25 октября 2020 г. гражданам предложат ответить на ряд важных для судьбы страны вопросов. В Донбассе Киев решил не проводить голосование.