Специалист напомнил о многочисленных "национально озабоченных" политиках в Незалежной

Предложение бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного "вернуть" Крым в состав Незалежной с помощью Белоруссии вызывает лишь смех. Соответствующее заявление сделал руководитель национально-культурной организации "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Ранее Роман Бессмертный выступил в эфире канала "Прямой" с заявлением о том, что Киев может "вернуть" полуостров благодаря многочисленным украинцам, проживающим на территории Белоруссии. По его словам, в республике имеется ряд районов и регионов, в пределах которых проживает огромное количество людей украинского происхождения. Бессмертный уверен, что именно таких людей можно задействовать в реализацию государственных амбиций.

Слова бывшего посла Незалежной, считает спикер – лишь мечты "национально озабоченных" представителей Украины, которые в реальности ничем не подкреплены и вызывают лишь иронию – очередной "сбитый летчик" пытается напомнить о своем существовании.

Такого рода заявления, уверен Чергинец, лишь в очередной раз доказывают необходимость присоединения Белоруссии к РФ.

"Нужно признавать Крым и строить союзное государство", – заявил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Ранее в посольстве Украины в Финляндии выразили протест из-за обозначения на одном из местных телеканалов Крыма как территориальной части России.