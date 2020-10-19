Армянский премьер идет на национальное обострение в стране

Возглавляемый Николом Пашиняном кабмин Армении продолжает попытки привлечения сторонних сил в карабахский конфликт. 18 октября делегация депутатов ФРГ прибыла с визитом в НКР, что, согласно заявлениям армянских СМИ, можно расценить как "дипломатическую победу". В действительности же Ереван привлек правых радикалов из Германии, которые своим визитом говорят о заигрывании Пашиняна с националистическими кругами, считает обозреватель Игорь Никифоров.

В ходе визита делегация стала громогласно заявлять о поддержке НКР, пообещав ввести санкции против Анкары (участие последней, правда, никем не доказано). Местные медиа стали писать о том, что Германия поддерживает позицию Армении. Впрочем, в действительности, такое заявление сделал не официальный Берлин, а депутаты "Альтернативы для Германии", которые описываются в немецких новостных изданиях как партия с антииммигрантской риторикой. После бунтов в Хемнице за представителями этой радикальной фракции стали следить спецслужбы.

Впрочем, отмечает обозреватель, это далеко не первый визит "Альтернативы" в НКР. Ранее в ее состав входил Штефан Койтер, который предстал перед судом за рассылку нацистских материалов. А один из лидеров этой сомнительной фракции, Александер Гауланд, активно выступал против того, что Германия отмечала 8 мая, так как День освобождения, по его словам, является "противоречивым".

Впрочем, такая "поддержка" играет лишь против Армении. При этом Ереван не спешит давать объяснения по причине разогревания подобных настроений Пашиняном. Стоит вспомнить скандал с памятником Гарегину Нжде, который считается в Армении одним из основателей армянской государственности, несмотря на доказанность факта его сотрудничества с Гитлером. Премьер Армении фактически пытается обострить ситуацию в стране, поставив Нжде в один ряд с главой МИД СССР Вячеславом Молотовым.

В прошлом году в Армении вспыхнул скандал из-за поста Пашиняна о его деде, погибшем, по его словам, в рядах Красной армии в войне против нацизма. В СМИ впоследствии выяснили, что эти данные не имеют ничего общего с реальностью – в банке данных "Мемориал" Минобороны РФ некто по имени Николай Пашинян действительно принимал участие в боевых действиях – правда, на стороне нацистов. Внятного комментария на этот счет глава правительства республики так и не дал, сообщает NEWS.ru.