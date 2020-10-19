Инициаторы заявляют о "турецкой агрессии" на территории Нагорного Карабаха

Бывший кандидат на должность президента Соединенных Штатов, член Палаты представителей Тулси Габбард выступила за исключение Турции из состава НАТО. Причиной такого решения политик назвала конфликт на территории Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление было опубликовано 19 октября в социальной сети "Твиттер" на аккаунте Армянского национального комитета США (АНКА).

"Новая резолюция осуждает турецкую атаку на американские войска и поддержку Эрдоганом террористов, Тулси Гарбард призывает к выходу Турции из состава НАТО. Отдельные пункты резолюции затрагивают турецкую агрессию против армян", – отмечается на странице АНКА.

Схожие заявления прозвучали накануне от республиканца Джима Риша и представителя демократов Боба Менендеса, который потребовал ввести против Турции санкции из-за применения российских ЗРК С-400.