Имперские амбиции по возвращению Речи Посполитой обречены на провал

Историк, член Польской академии наук Анджей Валицкий поведал в своем последнем интервью об историческом самообмане Варшавы, которая продолжает десятилетиями винить в собственных неудачах соседей.

По словам ученого, Польша продолжает убеждать себя в своей принадлежности к Западу, являясь при этом "наполовину восточной". Именно имперские амбиции Варшавы и обусловлены ее желанием присоединить Литву, Украину и Белоруссию.

Тем не менее, считает историк, эта идея является проявлением русофобии и в принципе не может быть реализована – ни с одной из вышеупомянутых стран Польша не способна договориться, так как ведет себя по отношению к ним высокомерно.

"А они это видят и чувствуют", – заявил Валицкий.

Главной проблемой Варшавы, добавил специалист, остаются отношения с Москвой – Польша продолжает винить РФ в своих промахах, не извлекая никаких выводов из совершаемых ошибок.

"Лжем про себя и про других. Не можем пойти на серьезный диалог. Потому что живем и считаем остальных злом", – заявил Валицкий в интервью журналу Polityka.

Анджей Валицкий скончался 20 августа 2020 года в возрасте 90 лет.

Ранее политолог Александр Камкин заявил, что отдельные силы в Польше жаждут исторического реванша, стремясь возглавить "славянский мир" после упадка Речи Посполитой.