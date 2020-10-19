Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом
Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Москва не должна потакать Брюсселю и выстраивать отношения в одностороннем порядке, если этого не хочет сам ЕС. Такую точку зрения высказал российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский. Так он прокомментировал недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что если в Евросоюзе не видят необходимости поддерживать взаимоуважительный диалог с нашей страной, то мы будем вынуждены прекратить контакты со Старым Светом.

По мнению эксперта, если европейцам необходимо общаться с Россией, это будет уже их проблема.

"Обращаться к ним с вопросом: "А что мы еще можем сделать, чтобы вы начали нас воспринимать правильно?" – это маразм. Ответ на это, кстати, понятен и известен: во-первых, "развалитесь на 85 субъектов", во-вторых, "сдайте нам все, что мы сможем переварить и использовать", в-третьих, "пошли вон отовсюду, где вы еще есть". Вот такой диалог не нужен", – сказал изданию Baltnews Сатановский.

Он отметил, что подобный диалог был нужен разным руководителям РФ, начиная с первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, поскольку они воспринимали Европу и США тихим спокойным уголком, куда можно перебраться жить на пенсии с украденными в России средствами. И чем больше успеть продать родины, тем лучше будет жить на Западе, подчеркнул политолог.

Сатановский напомнил, что сейчас войска НАТО проводят свои учения у наших границ, в том числе, отрабатывая ядерные удары. Самолеты альянса над Харьковом в открытую отрабатывают стрельбы ракетами с ядерными боеголовками по территории России. Даже Эстония строит "безумные планы" о том, как запереть наш флот в Балтийском море и потопить его том за семь минут, указал эксперт.

По его мнению, Польша, Литва и Украина мечтают "прихапать" соседнюю Белоруссию, бардак сейчас происходит в Киргизии, а Турция спровоцировала вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Не увидеть это – значит, надо быть совсем идиотом. Кто хочет, тот это замечает... Что еще надо, чтобы понять, что зачем надо это все так продолжать?", – резюмировал Сатановский.

Напомним, резкий выпад в сторону Брюсселя министр Лавров сделал во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 13 октября. В частности, он заявил, что вести диалог с Москвой с позиции "собственного превосходства" не имеет смысла, а нагнетание в Европе антироссийских настроений и предъявление претензий к РФ по "надуманным предлогам" приведет к разрыву отношений между ЕС и Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Кредитная пропасть: россиянам оказалось нечем платить по долгам

Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей