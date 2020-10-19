Вашингтон считает подозреваемых сотрудниками ГРУ

Соединенные Штаты заявили, что вирусную атаку NotPetya 2017 г. организовали шестеро граждан России. Как сообщили в Минюсте, хакеры распространили вредноносные программы, чтобы в том числе сорвать Олимпиаду в Южной Корее. Об этом пишут СМИ со ссылкой на ведомство.

В Вашингтоне считают, что обвиняемые россияне являются действующими сотрудниками ГРУ. Помимо организации кибератаки на Олимпийские игры, они также пытались сорвать выборы во Франциии, а также дестабилизировать обстановку на Украине и в Грузии, передает ABC News. Россиян разыскивает ФБР.

А вот МИД Великобритании заявил, что Россия также причастна и к хакерским атакам против организаторов Олимпиады в Токио. В Лондоне отметили, что намерены противостоять подобным нападениям. Слова министра иностранных дел Доминика Рааба приводит Reuters.

Напомним, доказательств того, что вирус NotPetya организовали российские спецслужбы, по-прежнему нет. В Кремле причастность к произошедшему отрицают.