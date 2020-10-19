Зеленский с трибуны Рады обратится к украинцам на тему Крыма

Зеленский с трибуны Рады обратится к украинцам на тему Крыма
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной объявит о плане по "деоккупации" полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, обратится к гражданам страны с трибуны Верховной рады с целым рядом важных тем. Об этом сообщает  "Обозреватель".

По информации издания, лидер нации призовет украинцев соблюдать правила защиты от коронавируса и расскажет, зачем необходим новый экономический курс в Донбассе. Также пан Зеленский коснется вопроса Крыма и развития армии Незалежной.

"Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу со странами Европейского союза, Великобританией, Канадой, Турцией", – приводит тезисы из выступления главы государства издание.

Помимо этого, Владимир Александрович поведает о начале возведения двух военно-морских баз "для защиты черноморского региона" силами исключительно Украины. По его словам, в текущем году бюджет на ВСУ стал самым значительным за всю историю Незалежной.

"И не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 21-м году мы сократим средства на армию. Я не позволю это сделать", – заявит завтра пан Зеленский.

Ранее лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что Минобороны страны не сможет получить в обозримом будущем дивизион модернизированных комплексов "Нептун". По его словам, в лучшем случае в армию поставят наспех сформированную одну батарею к концу 2020-го, поскольку денег для этой цели выделили в десять раз меньше предполагаемых.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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